Gasleitung bei Abriss von Rendsburger Kaufhaus beschädigt

Rendsburg (dpa/lno) - Bei Abriss-Arbeiten am ehemaligen Hertie-Kaufhaus in Rendsburg ist am Mittwoch eine Gasleitung beschädigt worden. Gas strömte daraufhin am Morgen in das Gebäude, und der Geruch war deutlich wahrnehmbar, wie die Polizei mitteilte. Alle Arbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Polizisten sperrten das Gelände zwischenzeitig weiträumig ab. Experten konnten den Schaden beheben. Verletzt wurde durch den Vorfall laut Polizei niemand.