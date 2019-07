Bombe aus Zweitem Weltkrieg in Remagen entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Remagen (dpa/lrs) - Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat am Sonntag in Remagen (Landkreis Ahrweiler) eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. "Es gab keine Probleme", sagte der Verantwortliche vor Ort, Frank Bender. Die beiden Zünder des Standard-Typs hätten ohne Zwischenfälle entfernt werden können.

Bauarbeiter hatten den US-Blindgänger vergangene Woche in einem Gewerbegebiet entdeckt. Vor der Entschärfung mussten etwa 400 Anwohner im Umkreis von 500 Metern zur eigenen Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen. Wer nicht Freunde oder Verwandte besuchte oder einen Ausflug machte, konnte sich in einem Feuerwehrgerätehaus aufhalten. Die Stadtverwaltung hatte Kontrollen von Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei in der Sicherheitszone angekündigt.

Experten schätzen, dass im Zweiten Weltkrieg rund ein Zehntel der über Deutschland abgeworfenen Bomben nicht explodiert ist. So vereisten nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz mitunter die Zünder beim Abwurf aus mehreren Tausend Metern Höhe, so dass die Entsicherung nicht funktionierte. Es könnte auch sein, dass die Bomben mit Zündern am Kopf und Heck quer aufschlugen. Um die hochexplosiven Funde unschädlich zu machen, riskieren Kampfmittelräumer ihr Leben. Seit Gründung der Bundesrepublik 1949 sind Dutzende getötet worden. Zu Schwerpunkten der Bombenabwürfe zählten Industriegebiete, Verkehrsknotenpunkte und Zentren der Kämpfe am Boden.

Remagen war wegen der zunächst noch intakten Eisenbahnbrücke über den Rhein in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs Schauplatz heftiger Kämpfe. US-Truppen gelang hier im März 1945 der erste Übergang über den Strom, nachdem es der deutschen Wehrmacht nicht gelungen war, die Brücke zu sprengen.