Schulzentrum Reinbek bleibt nach Asbestfunden gesperrt

Reinbek (dpa/lno) - Das Schulzentrum Mühlenredder in Reinbek im Kreis Stormarn bleibt wegen Asbestfunden geschlossen. Um die Belastung in allen Räumen zu prüfen, seien zusätzliche Messgeräte angefordert worden, sagte eine Stadtsprecherin am Donnerstag. Wie lange die Sperrung noch dauere, sei noch ungewiss. Deshalb mussten unter anderem die Schüler der Abschlussklassen ihre Abiturklausuren am Donnerstag im Rathaus schreiben. Auch die Feuerwehr und andere Einrichtungen hätten Räume als Ausweichquartiere zur Verfügung gestellt. Das Schulzentrum war am Dienstag gesperrt worden, nachdem in zwei Räumen eine erhöhte Konzentration von krebserregenden Asbestfasern festgestellt wurde. Die Messungen waren im Rahmen von geplanten Sanierungsmaßnahmen vorgenommen worden.