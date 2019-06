14-Jährige auf dem Weg zur Freundin vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarlouis (dpa/lrs) - Eine 14-Jährige wird seit Sonntagabend im Saarland vermisst. Das Mädchen aus Rehlingen-Siersburg wollte mit dem Bus eine Freundin in Dillingen besuchen, sei dort aber nicht angekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das in Syrien geborene Mädchen wird als 1,60 Meter groß und schlank mit langen, dunklen Haaren beschrieben. Ihr letzter Aufenthaltsort vor dem Verschwinden war möglicherweise der Dillinger Bahnhof. Was zum Verschwinden des Mädchens führte, blieb zunächst völlig unklar. "Wir stehen noch am Anfang und ermitteln in alle Richtungen", hieß es bei der Polizei in Saarlouis.