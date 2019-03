Direkt aus dem dpa-Newskanal

Loccum (dpa/lni) - Nach einem Streit zwischen zwei Männern in Loccum im Landkreis Nienburg/Weser stand ein 29-Jähriger plötzlich nur in Unterwäsche bekleidet auf der Straße. Eine Nachbarin habe den Mann kurzerhand aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Von dort aus rief er den Notruf. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus und danach in eine Notunterkunft gebracht. Wie es zu dem Streit am Donnerstag kam, war laut Polizei noch unklar.