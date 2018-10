Fliegerbombe gefunden: Entschärfung am Donnerstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Regensburg gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wurde der Sprengkörper am Nachmittag bei Erdarbeiten in einer Wohnsiedlung entdeckt. Der Fundort wurde von der Polizei abgesperrt. Es handelt sich den Angaben nach um eine rund 250 Kilogramm schwere Bombe. Sie soll laut einer Mitteilung der Stadt Regensburg am Donnerstag entschärft werden. Dazu soll ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Details zu den betroffenen Straßen würden am Mittwoch veröffentlicht, kündigte die Stadt an.