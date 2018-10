Vermisstensuche mit Tauchern und Hubschrauber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pogeez (dpa/lno) - Ein Großaufgebot von Rettungskräften hat im Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach einem Vermissten gesucht. Der 75 Jahre alte Segler sei von einem Boot ins Wasser gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Mit Tauchern, mehreren Booten und einem Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte den See in Pogeez ab. Bei einsetzender Dunkelheit musste die Suche allerdings am Mittwochabend erfolglos abgebrochen werden. Ob sie am Donnerstag fortgesetzt wird, steht laut Polizeiangaben noch nicht fest.