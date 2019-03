Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rathenow (dpa/bb) - Eine im Stadtkanal in Rathenow (Landkreis Havelland) entdeckte leblose Frau ist identifiziert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um 68-jährige Rathenowerin. Die genauen Todesumstände werden noch geklärt, Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es jedoch nicht. Die Frau war am Freitagmorgen entdeckt und von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen worden.