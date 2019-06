Mann aus Rathenow seit drei Tagen vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rathenow (dpa/bb)- Die Polizei im Westen Brandenburgs sucht nach einem seit drei Tagen vermissten Mann aus Rathenow. Der 66-Jährige sei letztmalig am 26. Juni in einer Kleingartenanlage in der Rhinower Landstraße gesehen worden. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist etwa 170 cm groß und wird als dick beschrieben. Er trug nach Angaben der Polizei möglicherweise eine kurze Jeanshose und ein kariertes Hemd. Der Mann wird als zurückhaltend beschrieben. Vermutlich war er mit einem silbernen Damenfahrrad unterwegs. Da der 66-Jährige unter gesundheitlichen Problemen leidet, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden, teilte die Polizei weiter mit. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können.