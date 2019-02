Tatverdächtiger nach Reizgas in Schule ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) - Nach der Räumung einer Schule im Westerwald wegen Reizgases gibt es inzwischen einen Tatverdächtigen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Es bestehe der Verdacht der Körperverletzung. Weitere Details nannte die Behörde nicht. "Denn die Ermittlungen betreffen sowohl im Hinblick auf die Geschädigten als auch den Tatverdächtigen Jugendliche."

Das Reizgas war am Donnerstag in der Erich Kästner Realschule plus versprüht worden. Danach mussten laut Staatsanwaltschaft insgesamt 25 Schüler medizinisch behandelt werden. Der Gefahrstoffzug der örtlichen Feuerwehr nahm Messungen in der Ganztagsschule vor. Nach der Belüftung des Gebäudes konnte der Unterricht fortgesetzt werden, wie die Kreisverwaltung Westerwald mitteilte. Die Schule hat nach eigenen Angaben rund 480 Schüler und etwa 40 Lehrer.