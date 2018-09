Mann bei Flexarbeiten schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ranis (dpa/th) - Im Saale-Orla-Kreis hat sich ein 54-Jähriger beim Arbeiten mit einem Trennschleifer schwer verletzt. Er habe sich aus noch ungeklärten Umständen im Bereich der Halsschlagader geschnitten, wie die Polizei in Saalfeld am Dienstagmorgen mitteilte. Dabei habe er am Montagnachmittag viel Blut verloren. Zeugen leisteten auf dem Privatgrundstück in Ranis Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten mit einem Hubschrauber in ein Jenaer Krankenhaus.