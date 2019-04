Nach Skelettfund Gesicht des Toten rekonstruiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Polizei hat im Fall des im Oktober 2018 in der Dippoldiswalder Heide gefundenen Skeletts das Gesicht des Toten rekonstruiert. Dafür seien in den vergangenen Wochen Experten des Landeskriminalamtes in Magdeburg am Werk gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Ergebnis liege nun vor und zeige einen Jungen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren mit eher blonden Haaren. Zudem wurde bei dem Skelett eine Kette aus Naturfaserband mit vier Kugeln gefunden. Die Ermittler erhoffen sich von der Gesichtsrekonstruktion neue Erkenntnisse und Hinweise auf die Identität des Toten.

Die skelettierte Leiche konnte bislang keinem Vermisstenfall zugeordnet werden. Auch die zahnmedizinische Untersuchung sowie die Überprüfung der DNA erbrachten demnach keine Ergebnisse. Ein Pilzsammler hatte das Skelett in der Dippoldiswalder Heide (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gefunden. Die menschlichen Überreste lagen in der Nähe des Rabenauer Ortsteils Oelsa.