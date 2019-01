Unbekannte Flüssigkeit läuft in Wohnhaus aus: Evakuierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Feuerwehr hat ein Wohnhaus in Potsdam evakuiert, weil im Keller eine unbekannte Flüssigkeit ausgetreten ist. Es bestehe keine Gefahr für Passanten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Im Treppenhaus des Hauses war nach Angaben der Feuerwehr ein beißender Geruch wahrgenommen worden. Die Einsatzkräfte nahmen die Flüssigkeit auf. Worum es sich handelte und warum die Flüssigkeit ausgetreten war, stand zunächst nicht fest. Der Abschnitt der Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes wurde zunächst gesperrt, aber später laut Polizei wieder freigegeben. Die Bewohner des Hauses konnten sich vorübergehend in einem Bus in der Nähe aufhalten.