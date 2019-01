Sperrkreis in Potsdam wegen Bombenentschärfung geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Nach dem Fund einer 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Potsdamer Innenstadt läuft die Evakuierung in vollem Gang. "Der Sperrkreis ist dichtgemacht", sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstagmorgen. Tausende Pendler sind betroffen. Fast 6000 Anwohner müssen ihre Häuser wegen der geplanten Entschärfung der Bombe verlassen. Laut Polizei gab es bisher keine Schwierigkeiten bei der Evakuierung. Mehr als 300 Helfer sind unterwegs und prüfen, ob noch Bewohner in dem Gebiet sind. Zwei Pflegeheime müssen evakuiert werden. Der Hauptbahnhof liegt ebenfalls in dem Sperrkreis mit 800 Metern Radius. Fast alle Läden waren schon vorher geschlossen.