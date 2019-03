Verdächtiger Geruch: Neun Verletzte in Lübecker Schule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Eine Grundschule im Lübecker Stadtteil Travemünde ist am Mittwoch wegen verdächtiger Gerüche aus dem Keller evakuiert worden. "Sechs Erwachsene und drei Kinder wurden mit dem Verdacht auf Atemwegsreizung in Krankenhäuser gebracht", sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich waren im Keller der Schule Reinigungsmittel ausgelaufen. Die Ursachensuche dauere aber an. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

Um 12.13 Uhr war ein Notruf eingegangen. Etwa 50 Feuerwehrleute, sieben Rettungswagen-Besatzungen und zwei Notärzte eilten zu der Schule. Rund 200 Schüler mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. Sie wurden in eine Sporthalle gebracht. Anschließend begannen Einsatzkräfte damit, die Schule zu belüften.