Weltkriegsbombe in Plauen gefunden

Plauen (dpa/sn) - Bei Bauarbeiten in Plauen ist am Donnerstag eine Bombe gefunden worden. Größe und Zünder seien noch nicht bekannt, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Dresden sei unterwegs, hieß es. Das Gelände an den betroffenen Schlossterrassen wurde abgesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr in Richtung Südvorstadt, Reusa und Chrieschwitzer Hang wurde eingestellt. Weitere Informationen zu möglichen Evakuierungen sollten folgen. Plauen war im Zweiten Weltkrieg 14 Mal bombardiert worden.