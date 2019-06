Vorbereitungen für Bomben-Sprengung in Plauen laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Die Vorbereitungen für die kontrollierte Sprengung einer Weltkriegsbombe in Plauen laufen. Das neue Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sei vor Ort und habe alle notwendigen Maßnahmen festgelegt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die 50-Kilo-Bombe soll in einem Waldgebiet im Plauener Ortsteil Zwoschwitz unschädlich gemacht werden. Anwohner, Hundebesitzer und Spaziergänger wurden aufgefordert, das Gebiet vorerst zu meiden. Die Straße von Kauschwitz nach Schneckengrün wurde gesperrt. Bevor die Experten mit der Sprengung beginnen, soll ein Polizeihubschrauber das Gebiet mit einer Wärmebildkamera abfliegen, um sicherzustellen, dass sich keine Personen in dem Bereich aufhalten.

Die Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden, konnte jedoch aus bisher unbekannten Gründen nicht vor Ort entschärft werden. Die Evakuierung, von der rund 4000 Menschen betroffen waren, wurde am frühen Freitagmorgen aufgehoben.