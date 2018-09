17-Jähriger verletzt sieben Menschen mit Löschschaum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Ein 17-Jähriger hat in Plauen (Vogtlandkreis) sieben Menschen mit Schaum aus einem Feuerlöscher verletzt. Der Teenager wollte am Donnerstagabend in einer Jugendherberge anderen einen Streich spielen, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Er habe den Feuerlöscher vollständig geleert. Die Verletzten mussten den Angaben zufolge wegen Reizungen der Atemwege behandelt werden. Gegen den jungen Mann wird wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.