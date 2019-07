Fliegerbombe in Gewerbegebiet entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plankstadt (dpa/lby) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) entschärft worden. Der 125 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Montag bei Baggerarbeiten in einem Gewerbegebiet aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Experten des Kampfmittelräumdiensts entschärften die Bombe am frühen Abend. In einem Radius von 200 Metern um den Fundort hatte die Polizei Büros und andere Räume geräumt. Wie viele Menschen davon betroffen waren, war nicht bekannt.