Entwarnung nach Gaswolke in Plankstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plankstadt (dpa/lsw) - Eine Gaswolke hat in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) für Aufregung gesorgt. Ein Bagger hatte am Mittwochmorgen in einem Neubaugebiet bei Bauarbeiten die Leitung beschädigt. Rund fünf Stunden nach Entstehen des Gaslecks gab die Polizei am Mittwochnachmittag Entwarnung. Die beschädigte Leitung sei abgedichtet worden. Es ströme kein Gas mehr aus, hieß es in einer Mitteilung. Die Leitung lag laut Polizei näher an der Asphaltdecke als angenommen.

Wegen der ausströmenden Gaswolke hatten rund 50 Anwohner ihre Gebäude verlassen müssen. Sie wurden in einer nahen Schule untergebracht. Außerdem wurde die Bundesstraße 535 streckenweise gesperrt. Die Feuerwehr führte Messungen in der Umgebung durch. Verletzt wurde laut Polizei niemand.