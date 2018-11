Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Ein 13-Jähriger ist in Pirna aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 13-Jährige hatte in der Nacht auf dem Fensterbrett gesessen und war vermutlich aus Unachtsamkeit abgerutscht und zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Hinweise auf eine Straftat liegen nach Polizeiangaben derzeit nicht vor.