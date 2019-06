Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Eine 37-Jährige ist am Mittwochabend in Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Traktor von einer Felskante gestürzt. Nach Angaben der Polizei fiel die Bäuerin etwa 30 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Zuvor hatte die 37-Jährige auf einem Feld gearbeitet. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.