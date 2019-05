Toter in Pforzheimer Gefangenenzelle wird obduziert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines Mannes in der Gefangenenzelle eines Pforzheimer Polizeireviers hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche angeordnet. Wann diese durchgeführt wird und wann die ersten Ergebnisse zu erwarten sind, konnte eine Polizeisprecherin am Montag noch nicht sagen. Der 44-Jährige hatte Samstagabend volltrunken eine Flasche hochprozentigen Alkohol aus einer Tankstelle gestohlen. Als er anschließend erneut in die Filiale zurückkehrte, rief eine Angestellte die Polizei. Beamte brachten den Mann in die Ausnüchterungszelle.

Bevor der Mann in die Zelle gebracht wurde, bescheinigte ein Arzt seine Haftfähigkeit. Das ist der Polizeisprecherin zufolge der normale Vorgang. Außerdem würden die Liegen in den Zellen videoüberwacht und es gebe Gegensprechanlagen. Bei zusätzlichen regelmäßigen Kontrollen in dem Raum habe es am Abend und in der Nacht keine Auffälligkeiten gegeben.

Am Sonntagmorgen fanden Polizisten den 44-Jährigen leblos in der Zelle. Schon im Januar starben unabhängig voneinander zwei betrunkene Männer in Ausnüchterungszellen der Stuttgarter Polizei.