Arbeiter in Pforzheim von Gerüst getroffen: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - In Pforzheim hat ein umstürzendes Gerüst einen Arbeiter getroffen und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag stand der 31-Jährige am Samstagmorgen auf dem mobilen Gerüst, als es umstürzte. Dadurch fiel der Mann bis zu sechs Meter tief und wurde anschließend von einem Gerüstteil getroffen. Rettungskräfte brachten den Mann mit mehreren Frakturen in eine Klinik. Das Gerüst war kurz vorher von einem Kran versetzt worden. Die Polizei ermittelt, ob der Kranführer eine Schuld trägt.