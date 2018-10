Unbekannte Flüssigkeit: Gefahrstoffeinsatz in Postzentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pattensen (dpa/lni) - Eine unbekannte aus einem Paket auslaufende Flüssigkeit hat zu einem Gefahrstoffeinsatz in einem Paket- und Briefzentrum der Deutschen Post in Pattensen bei Hannover geführt. In Schutzanzügen untersuchten Feuerwehrleute am Montag das verdächtige Paket. Von der übelriechenden und noch nicht näher identifizierten Flüssigkeit ging aber keine größere Gefahr aus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Postbeschäftigter hatte über Kopfschmerzen geklagt. Bereits am Samstag war es nach Polizeiangaben erstmals zu einem Einsatz wegen einer auslaufenden Flüssigkeit in dem Postzentrum gekommen. Mehrere Arbeiter hatten über Kopfschmerzen geklagt. Die Hintergründe müssen noch geklärt werden.