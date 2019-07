Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oybin (dpa/sn) - Ein 52-Jähriger ist am Mittwoch im Landkreis Görlitz in einen Schacht zu Tode gestürzt. Zuvor habe der Mann Arbeiten an dem Schacht in Oybin verrichtet, teilte die Polizei in Görlitz mit. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Wieso der Mann stürzte, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei untersucht den Fall.