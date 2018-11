Outback in der Sächsischer Schweiz: Australier auf Irrweg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sebnitz (dpa/sn) - Die Bergwacht hat in der Sächsischen Schweiz einen verirrten Australier gerettet. Der 33-Jährige hatte sich am Wochenende im Wald im Bereich des Zeughauses verlaufen und den Notruf gewählt, wie die Dresdner Polizei am Montag mitteilte. Ein Hubschrauber half, die Retter zu dem ortsunkundigen Mann zu lotsen, der mit einem Feuer auf sich aufmerksam machte. Der Tourist wurde an der Nordwand des Spitzen Horn unverletzt aus dem "sächsischen Outback" befreit, meldete die Behörde.