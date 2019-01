Suchaktion nach orientierungslosem Angler auf der Ostsee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Boltenhagen (dpa/mv) - Einsatz für die Seenotretter: Ein Angler hat im dichten Nebel auf der Ostsee vor Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) die Orientierung verloren. Der 56-Jährige war mit einem Schlauchboot unterwegs und hatte Sonntagmittag per Notruf die Retter verständigt, die mit fünf Schiffen von Polizei, Zoll und Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bei Sichtweiten unter 100 Metern die Suche aufnahmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach eineinhalb Stunden habe ein Schiff der Bundespolizei den Mann mehr als zwei Kilometer vom Ufer entfernt unverletzt an Bord genommen. Ein Atemalkoholtest bei dem 56-Jährigen ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der Angler muss sich nun wegen des Fahrens eines Bootes unter Alkoholeinfluss verantworten.