Mutter von ausgesetztem Säugling in Osterwieck ermittelt

Osterwieck (dpa/sa) - Nach dem Fund eines ausgesetzten Säuglings in Osterwieck (Landkreis Harz) hat die Polizei die Mutter ermittelt. Es handele sich um eine 30-jährige Frau, teilten die Beamten am Dienstagnachmittag mit. Der Hinweis eines Zeugen habe zu dem Ermittlungserfolg geführt. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist davon auszugehen, dass die Mutter selbst das Kind ausgesetzt hat. Es war am Dienstagmorgen im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses gefunden worden und kam in ein Krankenhaus. Die Mutter sei nicht festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher. Wie es mit ihr weitergehe, werde erst am Mittwoch entschieden. Weitere strafrechtliche Ermittlungen gegen die 30-Jährige würden geprüft.