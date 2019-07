Ausgesetztes Baby: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osterwieck (dpa/sa) - Gegen die Mutter des ausgesetzten Säuglings in Osterwieck (Landkreis Harz) wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halberstadt am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Das Neugeborene wurde am Dienstag kurz nach Mitternacht im Eingang eines Mehrfamilienhauses gefunden. Der Junge war nackt und stark unterkühlt. Ein Osterwiecker fand das Baby und informierte die Polizei. Die 30 Jahre alte Mutter konnte noch am gleichen Tag ausfindig gemacht werden. Sie wurde befragt, kam aber auf freien Fuß. Das Neugeborene kam ins Harzklinikum. Wer sich um das Baby künftig kümmern würde, war der Staatsanwaltschaft nicht bekannt.