Oschatz (dpa/sn) - Eine männliche Leiche ist in einem Nebenfluss der Elbe in Sachsen entdeckt worden. Es handelt sich um einen 62-Jährigen aus Oschatz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Spaziergänger hatte die grausige Entdeckung in der Döllnitz am Morgen gemacht und die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Obduktion soll nun klären, woran der Mann gestorben ist.