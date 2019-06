Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oranienburg/Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Auch die zweite Weltkriegsbombe in Oranienburg ist am Abend unschädlich gemacht worden. Um kurz nach 19 Uhr wurde die zweite Bombe entschärft, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ab 19.30 Uhr sollte der Sperrkreis unter Sirenensignal aufgehoben werden und der Bahnverkehr wieder anlaufen. Die erste Bombe war bereits um 15.16 Uhr entschärft worden. Auch in Brandenburg/Havel wurde am Donnerstag Munition kontrolliert gesprengt.