Fünfjähriger auf Stadtfest aufgegriffen: Vater betrunken

Oldenburg (dpa/lni) - Dünn angezogen und mitten in der Nacht hat die Polizei einen Fünfjährigen auf dem Stadtfest Oldenburg angetroffen. Der Junge sei mit seinem stark betrunkenen Vater unterwegs gewesen, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,59 Promille festgestellt wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Das Kind sei in der Nacht zum Freitag zu seinem eigenen Schutz in Obhut genommen und am nächsten Tag der Mutter übergeben worden. Der Fünfjährige hatte sich in der Nähe der Lautsprecher an einer Bühne aufgehalten.