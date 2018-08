Wellen ziehen Auto samt Anhänger in den Neckar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenau (dpa/lsw) - Heftige Wellen haben bei Offenau (Landkreis Heilbronn) ein Auto samt Anhänger in den Neckar gezogen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte ein 28-jähriger Wassersportler am Donnerstagabend sein Sportboot aus dem Neckar holen. Dazu fuhr er mit seinem Auto und einem Anhänger rückwärts an den Fluss heran. In der Zwischenzeit näherte sich ein niederländisches Güterschiff, das den Neckar - wohl zu schnell - flussaufwärts fuhr. Das 85 Meter lange Schiff verursachte einen solchen Wellengang, dass der Wagen samt Anhänger in den Fluss gezogen wurden. Die Feuerwehr rückte an und holte das Gespann wieder an Land. Verletzte gab es dabei nicht.