Salmiaklösung läuft in Firma aus: Atemwegreizungen

Oberndorf (dpa/lsw) - Nach einem Unfall in einer Firma im Kreis Rottweil sind am Montag rund ein Dutzend Menschen wegen Atemwegsreizungen in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Firma in Oberndorf 40 Liter Salmiaklösung ausgelaufen. Wegen der freigesetzten Dämpfe seien 13 Menschen vorsorglich in die Klinik gebracht worden, drei davon mit Atemnot.

Ermittlungen zufolge hatte ein Mitarbeiter den Behälter mit der Salmiaklösung beim Öffnen eines Tors von einem Regal gerissen. Daraufhin sei ein Teil der Lösung ausgelaufen. Kräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes seien im Einsatz gewesen. Der Polizei zufolge wird nun gegen den Mitarbeiter wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen und Gütern ermittelt.