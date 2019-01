Toter nach Taser-Einsatz hatte Drogen im Körper

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Drei Monate nach dem Tod eines 43-Jährigen bei einem Polizeieinsatz in Nürnberg, gibt es weiterhin keine Anhaltspunkte dafür, dass die dabei verwendete Elektroschockpistole die Todesursache war. Eine feingewebliche Untersuchung und ein damit verbundenes Gutachten seien jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass der Mann Drogen im Körper hatte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zur Abrundung des Falls werde nun noch die Elektroschockpistole selbst untersucht. Ein Fremdverschulden könne somit nach wie vor ausgeschlossen werden.

Der Mann hatte am 22. Oktober vergangenen Jahres in seiner Wohnung lautstark randaliert und damit gedroht, von einer Brüstung im dritten Stock des Mehrfamilienhauses zu springen. Spezialkräfte hatten ihn daraufhin mit einem sogenannten Taser außer Gefecht gesetzt. Weil er laut Polizei weiter massiven Widerstand geleistet hatte, wurde er von einem Notarzt mit einer Injektion ruhiggestellt. Der Mann war kurz darauf kollabiert und starb wenig später in einem Krankenhaus.