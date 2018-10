Randalierer stirbt nach Polizeieinsatz: Todesursache unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die Obduktion des 43-Jährigen, der nach einem Polizeieinsatz in Nürnberg gestorben ist, hat keine eindeutige Todesursache ergeben. Es bestehe der Verdacht einer Vergiftung, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Mittwoch. Ein toxikologisches Gutachten solle das nun klären. Das Ergebnis werde in den nächsten zwei bis drei Wochen erwartet. Der Mann hatte am Montagabend in seiner Wohnung lautstark randaliert und gedroht, sich aus dem dritten Stockwerk des Mehrfamilienhauses zu stürzen.

Mit einer Elektroschockpistole (Taser) hatten Spezialeinsatzkräfte den Mann außer Gefecht gesetzt. Weil er laut Polizei weiter massiven Widerstand geleistet hatte, wurde er von einem Notarzt mit einer Injektion ruhiggestellt. Der Mann war kurz darauf kollabiert und starb wenig später in einem Krankenhaus. Laut Staatsanwaltschaft wurde angeordnet, den Taser sicherzustellen und untersuchen zu lassen. Damit solle geklärt werden, ob Störungen an dem Gerät vorlagen.