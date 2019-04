Flügel von Windkraftanlage abgerissen: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nortorf (dpa/lno) - In Nortorf (Kreis Steinburg) ist der Flügel einer Windkraftanlage abgerissen. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch niemand, sagte eine Sprecherin des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion am Donnerstag. Demnach stürzte der etwa 55 Meter lange Flügel der erst wenige Jahre alten Windkraftanlage auf ein angrenzendes Feld, das daraufhin großräumig abgesperrt wurde. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Laut Polizei meldete ein Anrufer zunächst einen lauten Knall. Da es in der Vergangenheit schon zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war, sei der Verdacht schnell auf die dortigen Windkraftanlagen gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. In dem betroffenen Windpark stehen sechs Windräder von Senvion. Auswirkungen auf die weiteren Anlagen habe der Vorfall jedoch nicht, sagte die Sprecherin des Unternehmens. Die Ursache für den Flügelabriss war zunächst unklar. Umfangreiche Untersuchungen sollen nun klären, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Erst vor knapp drei Wochen war das Rotorblatt einer Windkraftanlage des Herstellers Amperax ebenfalls in Nortorf (Kreis Steinburg) abgebrochen und 60 Meter weit durch die Luft geflogen. Das Rotorblatt überflog einen Spazierweg und landete auf einer Wiese. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.