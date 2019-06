Seenotretter: Ausflugsschiff mit knapp 100 Menschen in Hafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordstrand (dpa/lno) - Seenotretter haben auf der Nordsee ein manövrierunfähiges Ausflugsschiff mit 97 Menschen an Bord abgeschleppt. Die Maschine des rund 35 Meter langen Schiffes "Adler V" sei am Sonntag ausgefallen, als es gerade südlich von Pellworm (Kreis Nordfriesland) unterwegs gewesen sei, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Rund eine halbe Stunde nach Eingang des Notrufs vom Kapitän erreichte demnach der Seenotrettungskreuzer "Eiswette" das Schiff und schleppte es in den Hafen von Strucklahnungshörn auf Nordstrand. Das Ausflugsschiff war mit einer geschlossenen Gesellschaft unterwegs gewesen.