Polizei stoppt Spritztour von zwei Jungen mit Auto

Nordhausen (dpa/th) - Eine verbotene Spritztour mit einem Auto haben zwei 14 und 11 Jahre alte Jungen in Nordhausen unternommen. Zeugen hatten den 14-Jährigen am Donnerstag am Steuer des Fahrzeugs entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den alarmierten Beamten berichteten die Jungen, dass auch der 11-Jährige zwischendurch gefahren sei. Wie sich herausstellte, hatte sich der ältere Junge einfach das Auto seines Vaters geschnappt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ob auch Ermittlungen gegen den Vater des 14-Jährigen aufgenommen werden, wurde am Freitag noch geprüft.