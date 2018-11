Erneut Evakuierung wegen Bombenfund in Nordhausen nötig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Wegen des Fundes von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg steht Teilen von Nordhausen erneut eine Evakuierung bevor. Zwei britische Blindgänger sollen am Sonntag entschärft werden, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Dafür müssen rund 5300 Menschen in der 42 000 Einwohner zählenden Stadt zeitweilig ihre Wohnungen verlassen.

Betroffen sind der nördliche und östliche Stadtteil. Die vermuteten Blindgänger wurden vor wenigen Tagen bei einer Routineuntersuchung des Geländes entdeckt. Erst vor drei Wochen waren in der Nähe des jetzigen Fundortes zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.