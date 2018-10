Bombenentschärfung in Nordhausen nach Evakuierung begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - In Nordhausen hat am Freitagabend die Entschärfung zweier Weltkriegsbomben begonnen. Zuvor seien um 20.35 Uhr die Evakuierungsmaßnahmen beendet worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Blindgänger waren am selben Tag am nördlichen Rand der nordthüringischen Kreisstadt gefunden worden. Daraufhin wurden in einem Umkreis von einem Kilometer um den Fundort Häuser evakuiert; rund 3000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die betroffenen Anwohner kamen einstweilen in zwei Schulen unter. Rund 300 Helfer sind nach Angaben der Stadtverwaltung im Einsatz, unter anderem von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk.