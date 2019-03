Polizei sucht mit Plakaten nach Mutter von totem Säugling

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glinde (dpa/lno) - Knapp eine Woche nach dem Fund einer Babyleiche in Glinde suchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit Plakaten nach der Mutter des Kindes. Ermittler haben dem toten Jungen den Namen Leander gegeben. "Wir nehmen an, dass Leanders Mutter sich in einer für sie ausweglosen Situation befunden hat und dringend Hilfe benötigt", heißt es auf dem am Donnerstag veröffentlichten Plakat. Die Ermittler bitten um Hinweise auf Frauen, "deren Wesen sich im Laufe der letzten Monate verändert hat" - die beispielsweise auffällig an Gewicht zu- oder abgenommen hätten.

Schüler des Glinder Gymnasiums hatten das tote Baby am 22. März in einem Waldstück hinter dem Schulgelände gefunden. Der kleine Junge, der nach Angaben von Gerichtsmedizinern etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen war, war in ein blaues Handtuch gewickelt gewesen. Ob das Kind bei der Geburt gelebt hat, teilte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.