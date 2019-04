Neue Plakataktion im Fall des toten Säuglings von Glinde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glinde (dpa/lno) - Nach dem Fund einer Babyleiche in Glinde (Kreis Stormarn) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft erneut mit Hilfe von Plakaten nach der Mutter des Kindes. "Die Herkunft des Kindes, dem die Ermittler den Namen Leander gegeben haben, ist trotz aller Bemühungen weiterhin unbekannt", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Auf Plakaten an schwarzen Brettern der Mehrfamilienhäuser, an Bushaltestellen und an Stromkästen in den an den Gellhornpark angrenzenden Straßenzügen bitten die Ermittler um Mithilfe. Sie wollen auch an die umliegenden Kindergärten und Schulen herantreten.

Schüler des Glinder Gymnasiums hatten das tote Baby am 22. März in einem Waldstück hinter dem Schulgelände gefunden. Der kleine Junge, der nach Angaben von Gerichtsmedizinern etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen war, war in ein blaues Handtuch gewickelt gewesen. Die Ermittler halten es für möglich, dass die Mutter aus einer Notsituation handelte und Hilfe benötigt. Es sei aber auch denkbar, dass sie in einer Partnerschaft lebt und bereits Kinder hat.