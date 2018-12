Rentner sägt gefundene Munition auf und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ödernitz (dpa/sn) - Beim Aufsägen alter Munition hat ein 72-Jähriger in Ostsachsen eine Explosion ausgelöst und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Dienstag in seiner Hobbywerkstatt in Ödernitz an der Munition herumgebastelt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In dem Haus hätten die Ermittler anschließend noch mehr Waffenteile und Munition entdeckt. Gegen den 72-Jährigen werde nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.