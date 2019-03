Straße steht nach Wasserrohrbruch in Neuwied unter Wasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Ein geplatztes Wasserrohr hat in Neuwied für eine großflächige Überschwemmung einer Straße gesorgt. Teile des Raiffeisenrings hätten in der Nacht zum Mittwoch bis zu 15 Zentimeter unter Wasser gestanden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Ein Zeuge hatte laut Polizei sogar gesagt, man würde vor Ort ein Boot benötigen. Unklar war zunächst, wie der Schaden zustande gekommen war. Die geplatzte Wasserleitung wurde schnell gesperrt, so dass das Wasser abfließen konnte. Da die Straße danach sehr verschlammt war, begann die Feuerwehr noch in der Nacht mit den Aufräumarbeiten. Die Polizei rechnet mit Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs bis in den Vormittag hinein.