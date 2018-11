Evakuierung für Bomben-Entschärfung bei Neuwied läuft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Vor der Entschärfung einer 1000-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Rhein bei Neuwied hat am Sonntagvormittag die Evakuierung des umliegenden Gebietes begonnen. "Es gibt bislang keine Probleme", sagte eine Sprecherin der Stadt Neuwied. Mehr als 9000 Anwohner mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen: Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz ist gegen Mittag (12.10 Uhr) geplant. Betroffen sind vor allem Anwohner in Neuwied, aber auch auf der der anderen Rheinseite in Andernach.

Die rechtsrheinische Bahnstrecke, die Bundesstraße 42, der Rhein als Wasserstraße und der unmittelbar betroffene Luftraum sind für die Arbeiten vorübergehend gesperrt. Ein Spaziergänger hatte den US-Blindgänger vergangene Woche entdeckt. Dieser war im extremen Niedrigwasser des Rheins aufgetaucht.