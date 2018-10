Bombenfund: Fast 9000 Bürger müssen aus ihren Wohnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Bei der am 4. November geplanten Entschärfung einer 1000-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Neuwied fast 9000 Bürger ihre Wohnungen verlassen. Sie werden mit Flugblättern benachrichtigt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Diese informierten über Zeitplan und Betreuungsstellen. Von diesem Montag (29.) an gebe es auch eine Hotline für Fragen. Ein Spaziergänger hatte am vergangenen Mittwoch den US-amerikanischen Blindgänger im historischen Niedrigwasser des Rheins entdeckt. Laut Stadtverwaltung geht von der Bombe keine Gefahr aus. "Sie wird außerdem bewacht."

Bei der Entschärfung am 4. November, einem Sonntag, kommt der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zum Einsatz. Bereits an diesem Sonntag (28.) will er eine andere Bombe in Konz im Kreis Trier-Saarburg entschärfen und nahe Koblenz bei Vallendar drei sogenannte Nebelfässer im Rheinbett kontrolliert sprengen. Auch dies sind alles gefährliche Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. In Konz müssen für die Entschärfung rund 6600 Bürger ihre Wohnungen verlassen.