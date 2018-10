Bombenentschärfung bei Neuwied wird vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuwied (dpa/lrs) - Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Neuwied müssen an diesem Sonntag (4.) nicht nur knapp 9000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Betroffen ist außerdem der Verkehr auf Straßen und Schienen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Ab 12.00 Uhr werde die Bundesstraße 42 gesperrt. Fahrer müssten eine großräumige Umleitung in Kauf nehmen. Der rechtsrheinische Bahnverkehr werde ab der Mittagszeit eingestellt. Dann soll die Entschärfung beginnen.

Ein Spaziergänger hatte den 1000 Kilogramm schweren Blindgänger vergangene Woche entdeckt. Dieser war wegen des Niedrigwassers des Rheins aufgetaucht.

Für die Entschärfung müssen laut Stadt die Anwohner des gesamten Stadtteils Irlich den Sicherheitsbereich verlassen. Zudem seien viele Bürger im Stadtteil Feldkirchen sowie einige in der Innenstadt betroffen. Die Anwohner können in zwei Schulen unterkommen.