Neustrelitz (dpa/mv) - Eine Frau ist in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel die 41-Jährige am Samstagabend aus der vierten Etage etwa zehn Meter in die Tiefe. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Beinen. Sie kam ins Krankenhaus. Warum die Frau aus dem Fenster stürzte, war unklar.